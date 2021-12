Opnieuw groot bouwplan aangepast; Lagere toren voor locatie Koninklijk Conservatorium

De hoogte van de nieuwe toren die op de huidige locatie van het Koninklijk Conservatorium komt te staan, is verlaagd tot 91 meter. Met deze aanpassing wil wethouder Anne Mulder de buurtbewoners tegemoetkomen die kritiek hadden op de oorspronkelijke hoogte van 110 meter.

Volgens wethouder Mulder is het van belang om de inwoners nauw te betrekken bij de ontwikkeling van de stad, die volop in gang is. ‘Dat we luisteren, dilemma’s schetsen en uitleg geven waarom we bepaalde keuzes maken. Dit doen we ook bij de herontwikkeling van de KC-locatie.’

In de nieuwbouw op de plek van het KC zou ruimte gemaakt moeten worden voor het Rijksvastgoedbedrijf (RBV) en het hoofdkantoor van de ANWB. De gemeente geeft aan dat het behoud van het originele KC-gebouw vanuit cultuurhistorisch perspectief wenselijk is, maar dat het dat niet vindt opwegen tegen de consequenties die het behoud met zich meebrengt.

Voor de vierde keer in het jaar worden bouwplannen in de stad aangepast na klachten van omwonenden. Zo ging de hoogte van twee woontorens naast Centraal Station van 180 naar 160 meter en werden de beoogde torens op de plek van het voormalig Ministerie van Sociale Zaken ‘gekortwiekt’ naar 75 meter.

Afbeelding: Provast/MVRDV