Politiek Den Haag pakt kerstpakketten in op Haagse Markt voor klanten voedselbank

Met verse producten van de Haagse Markt ingepakt door lokale raadsleden en wethouders is het waarschijnlijk het meest Haagse kerstpakket momenteel in omloop: de Kerst-Vers Bigshopper. Deze grote tas vol lekkernijen biedt de Haagse Markt aan klanten van de voedselbank, zodat ook zij dit jaar kunnen genieten van een feestelijk kerstdiner.

Samen met verschillende partners kan de Haagse Markt honderden gezinnen blij maken met een shopper; donderdagochtend startten vrijwilligers en politiek Den Haag met de schone taak van het inpakken. ‘We gingen uit van zevenhonderdvijftig, maar we moesten er net nog tassen bij halen. Nu gaan we richting de achthonderd of negenhonderd tassen’, zegt initiatiefnemer Appie el Massaoudi.

Een zware tas

Politiek Den Haag bij de actie betrekken is volgens El Massaoudi een bewuste keuze. ‘We hebben raadsleden en mensen uit het college gevraagd om te komen helpen om te laten zien dat er armoede is en om de voedselbank een gezicht te geven. Zo komt het onderwerp hopelijk op de agenda te staan.’

Eén van de politieke gezichten die de tassen komt vullen met groente en fruit is wethouder Kavita Parbhudayal. ‘Het zijn pittige tijden voor mensen met een kleine beurs die ook afhankelijk zijn van het normale pakket bij de voedselbank. Hen wat extra meegeven is belangrijk zodat ook zij door deze dagen heenkomen.’

De shopper wordt niet voor niets ‘big’ genoemd, legt El Massaoudi uit. ‘Ik denk misschien wel twintig kilo?’, gokt hij het gewicht ervan. ‘Maar ik denk dat we morgen veel mensen blij gaan maken met de bigshopper, want ik denk niet dat je hem alleen kan dragen.’