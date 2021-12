The Hague Royals strijdend ten onder tegen Heroes Den Bosch

In de sportcampus Zuiderpark was gisteravond het duel tussen The Hague Royals en Heroes Den Bosch eigenlijk al na het eerste kwart gespeeld. Terwijl Heroes Den Bosch er lustig op los scoorde kwamen de Hagenaren niet verder dan 7 schamele puntjes: 7-23 en was de volgende zware nederlaag uiteindelijk een feit: 54-97.

Het gemis van Bryce Smith laat zich steeds duidelijker voelen voor de geel-groene brigade. Deze avond moesten zij het ook nog eens zonder captain en floorleader Kumelis doen en dat is te veel van het goede. Pluspunt voor de Haagse ploeg is dat zij bleven knokken zodat de Bosschenaren uiteindelijk de 100 net niet konden aantikken al blijft een verschil van 43 punten pijnlijk.

De ongeslagen ploeg van topcoach Erik Braal vloog uit de startblokken en grepen The Hague Royals direct bij de keel. Het duurde maar liefst 7 minuten voordat de Royals de eerste drie schamele puntjes op het scorebord wisten te noteren. Toen de Bossche kruitdampen waren opgetrokken uit de sportcampus was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld na het eerste kwart: 7-23.

Het tweede kwart kwamen de Hagenaren iets beter in het spel maar was het wederom de prima spelende Bossche ploeg die de touwtjes stevig in handen hield. Resultaat was dat de Royals gingen rusten met een stand van 22-52.

De tweede helft gooide The Hague Royals, en dan met name met name Casey Lopes en Tom Ackermans (FOTO), alle schroom van zich af en was er nog sprake van een vermakelijke wedstrijd. Tom Ackermans schoot 3 van zijn 4 driepunt-pogingen raak en was uiteindelijk goed voor 12 punten.

Pluspunt voor The Hague Royals is, dat als zij met deze instelling iedere wedstrijd ingaan zij zeker nog wel wat teams kunnen laten struikelen. Lang hoeven de hofstedelingen daarop niet te wachten want zondag 2 januari staan de “grote” buren uit Leiden op de stoep. ZZ Leiden is dan de tegenstander en zaak voor de mannen van coach Bert Samson om dan vanaf minuut 1 de scherpte en typisch Haagse vechtlust op de vloer te leggen.

Foto: Frank van Leeuwen / SPORTSNAP.NL