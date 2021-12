Besmeurde babypoppen in doodskistjes gedumpt in Hofvijver

Barney test positief op corona na uitschakeling op WK

Raymond van Barneveld heeft positief getest op het coronavirus. Dat laat de Haagse darter vanuit Londen weten via sociale media. ‘Helaas moet ik mededelen dat ik positief getest ben op covid 19’, schrijft Barney. ‘Tijdens de wedstrijd had ik geen symptomen, maar daarna begon ik te beseffen dat ik kortademigheid en koorts kreeg.’

‘Ik heb direct mijn manager Ben de Kok gebeld en hij adviseerde om direct naar mijn hotelkamer te gaan en geen interviews te geven om elk risico te vermijden’, vervolgt Van Barneveld. ‘Op dit moment heb ik wel last van koorts en ernstige vermoeidheid. De komende dagen verblijf ik in quarantaine in Londen. We hebben al met Rob Cross en de bond PDC over de huidige situatie gesproken.’

Van Barneveld was donderdag in de tweede ronde van het WK niet opgewassen tegen de Engelsman Cross: 1-3. Hij was na de nederlaag geëmotioneerd en had tijd nodig om zijn nederlaag te verwerken, meldt mediapartner Omroep West. De Hagenaar gaf geen reactie aan de verzamelde media in Londen.

‘Niet het gewenste resultaat’

Eerder op vrijdagavond liet hij voor het eerst na zijn nederlaag van zich horen. ‘De wedstrijd van gisteren is niet geëindigd met het gewenste resultaat’, liet hij weten. ‘Het was emotioneel om weer op dit podium te staan met al die fans die mijn naam riepen. Het was het moment waarvoor ik de afgelopen maanden zo hard heb gewerkt. Ik wil alle fans bedanken die me zowel in het publiek als op sociale media hebben gesteund. Ik ben jullie dankbaar. Ik voel me nog steeds gemotiveerd en zal volgend jaar sterker terugkomen.’