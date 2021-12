Besmeurde babypoppen in doodskistjes gedumpt in Hofvijver

De hulpdiensten zijn tijdens kerstnacht druk geweest met meerdere poppen die los en in doodskistjes in de Hofvijver waren gegooid. Op foto’s is te zien dat de babypoppen waren beschreven of besmeurd met rode vlekken. Ook was in sommige hoofdjes een injectiespuit geprikt, meldt mediapartner Omroep West.

De politie riep de hulp in van de brandweer om alle poppen uit de Hofvijver te vissen. Daarna hebben agenten ze allemaal meegenomen. Wie er voor de actie verantwoordelijk is geweest, is onduidelijk. Ook is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.

Foto: Regio15