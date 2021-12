‘Naakte man’ vlucht voor politie en crasht op Laan van Waalhaven

De politie heeft zaterdagavond een bijzondere aanhouding verricht. Op de Kleveringweg in Delft zou volgens getuigen een naakte man in een auto rijden met op zijn schoot een fles sterke drank. Even later werd de man in Den Haag opgepakt, waar hij zich had verstopt onder een auto. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De politie had een melding gekregen dat de bestuurder onveilig reed. Toen agenten op de Kleveringweg aankwamen, ging de man er met hoge snelheid vandoor.

Op de Laan van Waalhaven in Den Haag crashte zijn auto. Na een zoektocht in de buurt vonden agenten de verdachte, hij zat verstopt onder een auto. Bij zijn aanhouding werd de man door een politiehond gebeten. Voor de behandeling van de wond is hij naar het ziekenhuis gebracht. De man bleek onder invloed van verdovende middelen, meldt een woordvoerder van de politie.

Naakt

Of de man daadwerkelijk naakt rondreed, kon de woordvoerder niet zeggen. ‘Dat was de melding.’ De identiteit van de verdachte is niet bekendgemaakt.