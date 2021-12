Vier mensen opgepakt voor dumpen van besmeurde poppen in Hofvijver

Meer in

De politie heeft vier verdachten opgepakt voor het dumpen van meerdere poppen die los en in doodskistjes in de Hofvijver in Den Haag waren gegooid. Dat meldt de politie zondag.

Door: Omroep West

De hulpdiensten rukten tijdens kerstnacht uit voor de poppen. De babypoppen waren beschreven of besmeurd met rode vlekken. Ook zat in sommige hoofdjes een injectiespuit.

De verdachten hebben een bekeuring gekregen voor vervuiling van het water en voor vandalisme, meldt een woordvoerder van de politie. Het motief van de verdachten is niet bekend. Ook is niet bekend wat hun identiteit is.