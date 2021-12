Gewonde en aanhouding bij steekpartij Uitgeeststraat

Op maandagmiddag is een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning aan de Uitgeeststraat. Politie-eenheden en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse na de melding rond 13:00 uur.

De eerste agenten ter plaatse hebben eerste hulp verleend aan het slachtoffer, ambulancepersoneel kon de zorg daarna overnemen. De vrouw is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere behandeling. Eén man is aangehouden als verdachte.

Aan de #Uitgeeststraat in Den Haag is vanmiddag omstreeks 12.45 uur een vrouw gestoken. Er is een verdachte aangehouden en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

