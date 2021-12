Tiener (16) rijdt in gestolen auto op politieauto in en scheurt weg

Gratis e-cursus bezorgen voor horecabedrijven in coronatijd: ‘Het gaat om hoe je de ervaring uit je zaak bij mensen thuis brengt’

Het Haagse bedrijf Gastvrijheidscoach, dat horecabedrijven op verschillende gebieden ondersteunt, biedt een gratis cursus aan over bezorgen. Nu de horeca de deuren op locatie weer moet sluiten is het hard nodig, vindt eigenaar Patrick Treichl. ‘Bezorgen is booming geworden.’

Na het bewogen jaar waarin de horeca onderworpen was aan de coronamaatregelen, vond het team van de Gastvrijheidscoach een fles champagne als zakelijk kerstgeschenk niet volstaan. Liever wilden ze de branche een welverdiend steuntje in de rug geven. ‘We dachten: wat kunnen we doen om ons steentje bij te dragen? Gezien bezorgen nu het alternatief is geworden voor de horeca, hebben we deze online cursus ontwikkeld’, aldus Treichl.

De kunst van het bezorgen zit hem volgens Treichl niet alleen in de logistiek, maar in het bieden van dat ene extra’tje. ‘Het gaat om hoe je de ervaring uit je zaak bij de mensen thuis brengt. Als de bezorger het eten brengt, is het ook leuk als hij er iets over kan vertellen of het eerste wijntje in kan schenken. Dat maakt de beleving nog wat leuker.’

Vorig jaar publiceerde de Gastvrijheidscoach nog een gratis handboek over het heropenen van een horecazaak in coronatijd, die zo’n drieduizend keer is gedownload. De online cursus over bezorgen is hier te vinden.