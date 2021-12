Vier mensen opgepakt voor dumpen van besmeurde poppen in Hofvijver

Het jaar van de gezonken boot van café De Pakschuit: ‘Mentaal slopend’

Met een zucht en een ‘wauw’, kijkt Corine Ammerlaan terug op het jaar 2021. Door corona was haar zaak aan de Dunne Bierkade maar beperkt open en alsof dat nog niet genoeg was, zonk haar terrasboot. ‘Ik dacht echt dat het klaar was’, zegt Ammerlaan nu ze terugblikt op een bijzonder jaar.

De terrasboot van café De Pakschuit ligt al jaren in de Haagse grachten. Voor Ammerlaan was het dan ook flink schrikken toen ze begin dit jaar zag dat haar boot gezonken was. Hoe zou ze dit te boven komen? Het water stond haar door de coronacrisis immers al aan de lippen. De gemeente drong er op aan om de boot snel weg te halen, maar met welk geld? ‘Dit is het einde van De Pakschuit dacht ik’, zegt Ammerlaan.

Nadat het nieuws bekend werd, duurde het niet lang voordat er hulp kwam. Een groep vaste gasten begon een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor het wegslepen van de boot. ‘We dachten we halen wat geld op, maar het bleef maar binnenkomen’, zegt Viktor Alders die een van de initiatiefnemers was.

‘Jeej’

Het geldbedrag was genoeg om de boot te laten wegslepen en te laten repareren. ‘Dat ze dit hebben gedaan was echt hart verwarmend’, zegt Corine. Wel diende een volgend probleem zich aan. Na maanden van sluiting mocht haar zaak eindelijk weer open, maar was de boot op tijd terug?

Het scheelde uiteindelijk niet veel, maar het weekend voordat de horeca weer open kon, was de terrasboot van Ammerlaan terug. ‘Jeej’, klonk het.

Slopend

Op dit moment zit er niemand op de boot. ‘Het is triest. Vooral met mooi weer vind ik de coronaregels extra pijnlijk’, zegt Ammerlaan. Naast alle tumult rondom de boot, was het voor haar geen makkelijk coronajaar. ‘Dat is mentaal slopend. Vooral de onzekerheid.’

Toch wil Ammerlaan positief afsluiten en proosten op het nieuwe jaar. ‘Op een coronavrij jaar.’