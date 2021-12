Mishandeling bij overval in voormalig gebouw ministerie van Sociale Zaken

Schone straten en ondernemende kinderen: Verloot je Boompje geeft prijzen weg voor oude kerstbomen

De buurt schoonhouden en tegelijkertijd een zakcentje verdienen? Het is de formule van Verloot je Boompje, de actie waarbij kinderen oude kerstbomen kunnen inleveren voor een cadeaubon en tevens kans maken op verschillende prijzen. Bomen kunnen ingeleverd worden op 38 locaties door heel de stad.

Volgens Willem van Gent, één van de initiatiefnemers van Verloot je Boompje, is de actie niet alleen leuk, maar dient het tevens een doel. Zo houdt het de straten vrij van bomen die met oud en nieuw in brand worden gestoken en zijn kinderen tegelijkertijd ondernemend bezig. ‘We vinden het vooral belangrijk dat kinderen iets te doen hebben, maar daarnaast kunnen ze ook nog eens zelf iets verdienen en leren over de waarde van geld.’

Playstation 5

Voor elke boom krijgen kinderen een sticker ter waarde van 50 cent op hun spaarkaart geplakt. Een volle kaart van tien stickers is goed voor een vvv-bon van vijf euro. Voor elke boom krijgen zij tevens een lootje, waarmee ze meespelen voor grote prijzen als een fiets of een Playstation 5. ‘Vorig jaar wilde iedereen zo graag meespelen voor die Playstation, omdat die toen nergens meer te krijgen was behalve bij ons’, lacht Van Gent. Vorig jaar werden bij de actie 30.000 kerstbomen ingeleverd.

Dit jaar wil Van Gent wellicht nog wat toevoegen aan de prijzenpot. ‘Het lijkt ons leuk om ook een bomenkoning en -koningin van de stad te kronen en een prins en prinses per stadsdeel.’ Tot en met 9 januari kunnen bomen ingeleverd worden. Kijk hier voor meer informatie over de inleverpunten.