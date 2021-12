Tiener (16) rijdt in gestolen auto op politieauto in en scheurt weg

Een 16-jarige jongen uit Den Haag is zondagavond aangehouden na een wilde achtervolging in Rijswijk, meldt mediapartner Omroep West. Tijdens zijn vluchtpoging reed de jongen in een gestolen auto onder meer in op een politieauto. In de Havenstraat werd de verdachte uiteindelijk klemgereden en aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

De politie ontdekte de jongen op de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk. Hierbij zagen ze dat het om een gestolen auto ging, waarop de achtervolging werd ingezet. De bestuurder probeerde aan de agenten te ontkomen door op een politieauto in te rijden en er met hoge snelheid vandoor te gaan.

De automobilist reed naar de Havenstraat. Deze weg loopt echter dood, waardoor de wagen geen kant meer op kon. Bij de auto aangekomen bleek de bestuurder niet meer in de auto te zitten. Agenten hebben daarop direct de omgeving afgezet.

Rijden zonder rijbewijs

Tijdens de zoektocht werd de 16-jarige verdachte gevonden en direct gearresteerd. Hij zit vast voor het rijden zonder rijbewijs. De politie onderzoekt nog hoe de jonge Hagenaar aan de auto is gekomen.