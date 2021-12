Brandstichter krijgt tbs voor brand bij restaurant Bij Mauce en bedreiging op politiebureau Hoefkade

Een verdachte die brand stichtte bij restaurant Bij Mauce in de Theresiastraat krijgt vier jaar tbs. Hij stond voor de rechter vanwege de brandstichting en omdat hij mensen bedreigde op politiebureau Hoefkade en dreigde met brandstichting. ‘Dalijk vliegen de kogels door de ruiten. Mijn vrienden gaan kogels door de ruit schieten bureau Hoefkade. Doei! Doei! Doei Kanker!’

De man belde in juni alarmnummer 112 en dreigde met: ‘Ja, nee waarschuw ze dat het bureau, over een uur moet het bureau leeg zijn. Want het gaat de kanker opblazen. Ik steek het in de fik persoonlijk. Doei met je kankersnoetje, Doei!’.

Een paar dagen later stichtte de man brand op het terras van Bij Mauce . Hij stak een terrasstoel in brand, maar schrok van hoe snel het vuur zich uitbreidde, dat de verdachte zelf de brandweer belde. Vijf woningen moesten worden ontruimd, er vielen geen gewonden.

Ravage

Eigenaar Maurice van der Lans werd de volgende ochtend wakker gebeld door de recherche en collega’s van de overkant met de boodschap ‘je terras is afgebrand’. Maurice rijdt met zijn vrouw naar de zaak. ‘We dachten eerst allebei dat het alleen een stapeltje stoelen was maar toen bleek zowat het halve terras afgebrand. Het was best wel een ravage.’

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft. Daarnaast gebruikt hij alcohol en cannabis. Daardoor is het voor de man moeilijk zijn impulsen en emotie onder controle te houden. De kans op een terugval is daardoor groot, aldus de psychologen.

Strafblad

Uit het strafblad van de verdachte blijkt dat hij meer dan vijf jaar geleden ook was veroordeeld voor brandstichting, vernieling van openbare gebouwen en bedreiging.

De verdachte is in het verleden meerdere malen behandeld, maar dat heeft niet geholpen. Vandaar de psychologen adviseren om de man tbs te geven zodat hij behandeld kan worden.