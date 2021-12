Man (81) aangehouden voor dood 75-jarige vrouw in woning Lozerlaan

In een flatwoning aan de Lozerlaan in Den Haag is dinsdagochtend het lichaam van een 75-jarige vrouw gevonden. De politie heeft een 81-jarige verdachte opgepakt.

Rond 3.50 uur kreeg de politie een melding over een overleden vrouw. Toen ze in de woning kwamen troffen ze de bewoonster aan. Zij bleek door geweld om het leven te zijn gebracht. De medebewoner (81) was ook in het huis en is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht.

Foto: Regio15