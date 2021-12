Dronken automobilist schopt agent in het gezicht

Agenten zijn dinsdagochtend in Ypenburg bedreigd en mishandeld door een dronken automobilist. Een agent is in het gezicht geschopt, de ander raakte gewond aan zijn duim. De man is aangehouden.

Rond 4.20 kreeg de politie een melding dat er op de Madurolaan een dronken man in een auto zat. Toen agenten de 41-jarige Rotterdammer aanspraken, was hij meteen agressief. Uit de auto kwam een sterke dranklucht. De man moest zijn auto uit komen maar kon nauwelijks op zijn benen staan, hij wilde geen blaastest doen en probeerde weg te lopen.

Zodra agenten hem tegenhielden begon de man met vechten. Uiteindelijk is hij in de boeien geslagen en naar het politiebureau gebracht. De agenten hebben aangifte gedaan.