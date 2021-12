Golden Earring en Pim Fortuyn hebben nu een eigen brug

Golden Earring, Pim Fortuyn en Baruch Spinoza krijgen een eigen brug in Den Haag. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. De Golden Earringbrug en de Pim Fortuynbrug komen in Escamp. De Paviljoensbrug in het centrum krijgt een nieuwe naam: Spinozabrug.

Nadat bekend werd dat gitarist George Kooymans de ziekte ALS heeft stopte de Golden Earring als band . ‘Al snel ontstond het initiatief voor een petitie waarmee gepleit werd voor het vernoemen van bands en muzikanten die veel hebben betekend voor de Haagse popcultuur’, aldus de gemeente.

‘De brug bij het Soestdijkseplein bleek nog geen naam te hebben en op een goede locatie te liggen voor een vernoeming van de Golden Earring . Oprichter van de band woonden dichtbij de brug en in de nabijgelegen Terlestraat is het allemaal begonnen.’ De gemeente laat weten dat de band toestemming heeft gegeven voor de vernoeming.

Pim Fortuyn

De gemeente vond ook dat de vermoorde politicus Pim Fortuyn een eigen brug verdiende. Na een verzoek van de gemeenteraad in 2019 werd Fortuyn op een lijst geplaatst met te vernoemen personen. ‘In de zoektocht naar een geschikte locatie voor vernoeming, is de keuze gevallen op de heringerichte brug bij de Troelstrakade en het Veluweplein. Ook voor deze vernoeming is toestemming gegeven.

In het centrum heet de Paviljoensbrug vanaf nu de Spinozabrug. De Portugese filosoof kwam in 1670 naar Den Haag. Zeven jaar later overleed hij in een huis aan de Paviljoensgracht, dat nu het ‘Spinozahuis’ heet. De Stichting Spinoza Den Haag deed een voorstel voor de vernoeming. De gemeente vindt de brug een geschikte locatie om Spinoza een meer prominente plek te geven in Den Haag.

Naast deze drie bruggen zijn er nog andere bruggen die officieel een naam hebben gekregen.

Centrum

Scheveningsebrug

Spinozabrug

Loosduinen

Witbrug

Mabrug

Escamp

Leugenbrug

Pim Fortuynbrug

Golden Earringbrug

Scheveningen

Nieuwe Duinwegbrug

Segbroek

Chassébrug

Weimarbrug

Leidschenveen-Ypenburg

Geestbrug