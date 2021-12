Het jaar van agenten Dennis en Jelle: ‘Als er iets kickens gebeurde gingen wij niet naar huis’

Het was een bijzonder jaar voor de agenten Dennis en Jelle. Ze werden op de voet gevolgd voor het tv-programma Bureau Hofstad. Daarmee zijn ze ineens bekende Hagenaars. ‘Ik word veel aangesproken. Iemand van een klantenservice herkende zelfs mijn stem’, zegt Jelle. In Haags Bakkie blikten ze terug op hun jaar.

Achtervolgingen, getrokken wapens, het arrestatieteam en een terugblik op het surfdrama. In acht afleveringen werden Haagse agenten dit jaar gevolgd tijdens hun werk. ‘Alles wat je gezien hebt is die dag gebeurd. Die meldingen kwamen echt binnen en er is niks in scène gezet’, vertelt Dennis.

Hun diensten waren wel een beetje aangepast. ‘De dienst kon uitlopen. Want als er iets kickens gebeurde gingen wij niet naar huis, dan trokken we de dienst door.’ Het was voor de agenten een ontzettend leuke ervaring. ‘Het leukste vond ik de draaidagen zelf. We hadden onwijs veel lol met z’n vieren in die auto. Dat was gezellig. Na dag één klikte dat al’, zegt Jelle.

Lukraak mensen slaan

Ze vinden het ook belangrijk dat ze hun werk eens echt konden laten zien. Zoals tijdens een demonstratie op het Plein. ‘Er ging wel eens beeld rond dat wij lukraak mensen aan het slaan waren.’ Nu konden Jelle en Dennis laten zien dat er meer gebeurt dan alleen die video die online wordt verspreid. ‘Er werd ook iemand onwel, die helpen wij ook’, zegt Dennis.

‘Het verhaal achter de linie werd een keer verteld, want Ewout en de cameraman stonden letterlijk achter de linie’, aldus Jelle. ‘Je zit in je adrenaline, je bent scherp. En je bent echt met elkaar. We gaan en staan voor elkaar.’

Beeld van de politie

Het tv-programma heeft heel wat teweeggebracht. Naast dat Jelle en Dennis vaak herkend worden en er op sociale media veel volgers bij hebben gekregen, was het ook goed voor het imago van de politie. Dat merkt Jelle aan de reacties die hij krijgt. ‘De meeste reacties zijn: Wauw, ik heb echt een ander beeld gekregen van de politie. Er werd met veel lof over ons gesproken.’

Inmiddels zijn ze ook onderdeel van de wervingscampagne Kom bij de politie en staan hun gezichten op reclameposters en bussen. Volgens Dennis heeft de serie duidelijk gemaakt dat agenten ook maar gewoon mensen zijn. Hij blijft op social media dan ook zijn werk delen. ‘Het is tof om te zien dat mensen politiewerk leuk vinden om te volgen. Als dat ervoor zorgt dat we veel nieuwe collega’s krijgen, want die hebben we nodig.’

