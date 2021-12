Nieuwe parkeergarage onder Amare geopend

Het centrum van Den Haag heeft er een nieuwe parkeergarage bij. Q-Park Spui ligt onder het cultuurcomplex Amare en is sinds een week open.

Onlangs is Amare geopend, waar het Zuiderstrandtheater, Koninklijk Conservatorium, Nederlands Dans Theater en het Residentie Orkest zitten. Onder het gebouw is nu ook een parkeergarage.

De garage was vijf jaar gesloten. In Q-Park Spui zijn 206 parkeerplaatsen, waarvan drie voor minder-validen. Ook zijn er tien laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Met de oplevering van het Danstheater-deel van Amare wordt het laatste deel van de garage geopend met nog vijftig plekken. Er wordt nog gewerkt aan een inrit en voetgangersingang aan het Spui.

De garage is de veertiende Q-Park in Den Haag. De garage is 24/7 open. Parkeren kost 1,50 euro per 18 minuten, met een maximaal dagtarief van 32 euro.