Aangepaste programmering Den Haag FM tussen kerst en oud en nieuw

Meer in

De kerstbomen worden weer afgetuigd en de oliebollen worden in huis gehaald. Ook bij Den Haag FM bereiden we ons voor op het nieuwe jaar. Daardoor ziet onze programmering er in deze laatste week van het jaar er anders uit dan je normaal gesproken van ons gewend bent.

Zo zijn Bob Staat Op en Haags Bakkie er deze werkweek niet, maar vanaf maandag 3 januari weer wel. Ook Spuigasten gaat zaterdag 1 januari niet door. Vanaf zaterdag 8 januari is het politieke programma weer te horen op de zaterdagochtend.

ADHD (Achter De Haagse Duinen) en Haagse Invloeden zijn ook op zaterdag 8 januari weer te horen. De programma’s waren op Eerste Kerstdag niet te horen en op 1 januari zijn ze er ook niet. ADHD is overigens vanaf het nieuwe jaar niet meer als avondshow te horen, maar als ochtendshow van 8.00 tot 10.00 uur.

Young Agga, Het Woordenrijk en Sportsignaal zijn er in het nieuwe jaar weer: Young Agga is er weer vanaf 6 januari, Het Woordenrijk op 9 januari en Sportsignaal vanaf 15 januari.

Haagse Avondradio, Dossier Mastenbroek, Royal Dance Grooves en De Nieuwe van Nierop gaan wel door.