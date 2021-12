Buren in shock na dood vrouw (75): ‘Het waren hele nette mensen’

Bewoners van de flat aan de Lozerlaan reageren geschokt op het nieuws dat een 75 jarige-vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. ‘Het is vreselijk wat er is gebeurd’, vertelt een overbuurvrouw op de twaalfde verdieping geëmotioneerd. De 81-jarige echtgenoot van de vrouw is als verdachte aangehouden. ‘Ze hadden nooit ruzie, het waren hele lieve mensen’, weet de flatbewoner.

Woensdagochtend is het stil op de twaalfde verdieping van het wooncomplex, waar zich in totaal acht woningen bevinden. Een vrouw die de lift instapt, noemt het een vreselijk drama, schrijft mediapartner Omroep West . Voor de ingang van de woning waar het echtpaar woonde, ligt een witte roos en brandt een waxinelichtje op batterij. In de hoek staat een kleine versierde kerstboom met een bordje waarop ‘welcome’ geschreven staat. De deur van de woning is verzegeld met een beugelslot en blauwe stickers.

Het lichaam van de 75-jarige vrouw werd dinsdag gevonden door de politie. Rond 03.50 uur kwam een melding bij de politie binnen dat er in de woning een overleden vrouw zou zijn. Toen de agenten de woning betraden, vonden ze het levenloze lichaam. Tevergeefs is geprobeerd om het leven van de vrouw te redden. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen.

Foto: Owen O’Brien/ Omroep West

‘Man was aardig, met vrouw had ik nooit problemen’

Een buurvrouw van het echtpaar zegt op haar beurt dat ze het nog steeds niet kan geloven dat het slachtoffer er niet meer is. ‘We zijn al tien jaar buren van elkaar. Ik had dit echt nooit zien aankomen’, vertelt ze aangeslagen. ‘Het waren hele nette mensen. De man was altijd aardig en met de vrouw had ik nooit problemen.’

Ook de directe overbuurvrouw bevestigt dat het altijd ‘een lief stel’ was. ‘Het is vreselijk, ik had dit nooit verwacht. Het waren hele lieve mensen. Ik heb nooit gehoord dat er problemen waren. Ik woon al vijftig jaar in deze flat en heb hier nog nooit problemen gehad. Door alles wat er de afgelopen dagen is gebeurd ben ik nog helemaal van slag.’