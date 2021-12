Eigenaar Soulsistah vraagt faillissement aan voor nog zeven zaken

De eigenaar van Soulsistah heeft voor nog zeven vennootschappen het faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Dat bevestigt de curator van het bedrijf aan mediapartner Omroep West. Eerder werd al een nog niet geopende luxe beachclub van Soulsistah op de boulevard van Scheveningen failliet verklaard.

De eigenaren van Soulsistah worden verdacht van witwassen van crimineel geld . Winkels van Soulsistah in The Mall en in Den Haag moesten dicht. Met het faillissement van de zeven zaken, waaronder de eerder door de politie gesloten kerstwinkels in The Mall en op de Frederik Hendriklaan , blijft er nog maar weinig over van de Soulsistah-bedrijvigheid.

‘Er is nog een vennootschap waar geen faillissement voor is aangevraagd’, vertelt de curator tegen Omroep West . ‘Maar voor die zaak is er wel een verzoek ingediend om te ontbinden.’

Doorzoekingen

Een aantal van de zeven zaken is nooit open geweest. ‘Die zijn ooit opgericht met het doel om open te gaan als winkel’, zegt de curator. ‘Maar die hebben uiteindelijk alleen op papier bestaan.’ Alle ondernemingen van Soulsistah die wel open waren, zijn vorige maand door de politie gesloten wegens ondermijning. Agenten deden op tien plekken doorzoekingen en namen administratie en luxe goederen in beslag.

Soulsistah heeft op papier negen bv’s. Een aantal van deze bedrijven was daadwerkelijk open als winkel, zoals een kerstwinkel in The Mall, een interieurzaak op de Frederik Hendriklaan in Den Haag en een zaak in Monster (Soulsistah Events). De andere Soulsistah-ondernemingen bestaan alleen op papier: Kids Department, Rentals, Holding, Flowers en Decorations. Ook is er nog een beachclub die niet open was. Voor die beachclub werd op de Scheveningse boulevard twee weken geleden al faillissement aangevraagd .

Uitpluizen van ondernemingen

De 49-jarige eigenaresse uit Den Haag van Soulsistah wordt door het Openbaar Ministerie (OM) gezien als de hoofdverdachte en zit voorlopig nog vast. Het OM heeft een mede-eigenaar, een 30-jarige Limburger vrijgelaten, maar hij blijft nog wel verdachte.

Voor de curator is het nu uitzoeken wat er nog te halen valt bij de ondernemingen. ‘We zoeken de komende tijd uit welke stappen we moeten ondernemen om tot afwikkeling te komen. Ook voor een aantal medewerkers. Daarnaast zijn nog niet alle schuldeisers in zicht en is er vermoedelijk nog een fiscale schuld. Dat moet de komende dagen allemaal duidelijk worden.’