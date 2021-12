Inval in pand Kerketuinenweg vanwege illegaal gokken

Forum voor Democratie doet in Den Haag mee aan verkiezingen

Forum voor Democratie doet in Den Haag mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar.

De politieke partij maakte woensdag bekend in vijftig gemeenten in ons land mee te gaan doen aan de verkiezingen van 16 maart, meldt mediapartner Omroep West. De partij heeft nog niet bekendgemaakt wie de lokale kandidaten van de partij zijn. De kieslijsten worden later door de partij gepubliceerd.

Bij de presentatie van de plannen voor 16 maart maakte Forum ook de speerpunten van het verkiezingsprogramma bekend. Zo wil de partij inzetten op ‘de afschaffing van de buitenproportionele coronamaatregelen, het invoeren van een lokaal referendum, geen azc’s, niet meewerken aan de duurzaamheidsdoelen en woningen blijvend voorzien van betaalbare energie’.

Foto: ANP