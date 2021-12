Het jaar van Jacqueline: dankzij hulp en donaties kan ze zich blijven inzetten voor daklozen

Al tien jaar lang maakt Jacqueline Supriana eten voor de daklozen in Den Haag. Altijd deed ze dat helemaal uit eigen zak, tot dit jaar. Nadat we in april een reportage maakten over Jacquelines goede werk kregen we tientallen mailtjes van mensen die haar wilden helpen. ‘Ik heb heel veel donaties gekregen’, vertelt een trotse Jacqueline.

Uren staat ze te koken in haar keuken, zodat ze daklozen in de zomer eten kan geven. ‘Heel veel mensen veroordelen daklozen. Maar ze kijken niet verder. Sommigen zijn hun huis kwijt geraakt en er zijn veel daklozen met goeie diploma’s.’

Vroeger gaf Jacqueline daklozen vaak geld, maar daar kochten ze dan drugs van, vertelt ze. Daarom is ze eten gaan maken. ‘Het gaat mij er om dat ik iemand in nood kan helpen.’

Straatvraag

Verslaggever Pim Markering ontmoette Jacqueline tijdens opnames van de Straatvraag. Ze vertelde hem wat ze doet voor de daklozen. Pim mocht bij haar langs voor een reportage. Den Haag FM kreeg daarna superveel reacties van mensen die Jacqueline graag wilden helpen. Elke week mailt er wel iemand die in contact wil komen met Jacqueline.

Dat ze er nu niet helemaal alleen meer voor staat doet haar goed. ‘Nu hoef ik niet meer mijn eigen geld te gebruiken.’ De reacties die ze kreeg waren overweldigend. Ze heeft nu contact met ongeveer twintig mensen die haar helpen. ‘Ik mag ze altijd vragen voor hulp. Heel leuk!’

Kerstpakketten

Vanwege haar reuma gaat het in de winter een stuk slechter met haar gezondheid. Daarom maakt ze normaal alleen eten in de zomer, zodat het ze het op haar scootmobiel kan rondbrengen. Maar afgelopen weken zamelde ze spullen in om kerstpakketten te maken en uit te delen.

Ik ga er mee door

Voorlopig kan Jacqueline nog wel even door met haar goede werk. ‘Ik heb heel veel donaties gekregen, zodat ik in de zomer weer eten te koken.’ Voorlopig is ze niet te stoppen. ‘Ik ga er mee door.’

Vorige week deelde ze kerstpakketten uit aan daklozen. Verslaggever Pim Markering ging met haar mee.