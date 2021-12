Inval in pand Kerketuinenweg vanwege illegaal gokken

Bij een inval in een pand aan de Kerketuinenweg is iemand opgepakt en zijn er een auto, diverse spullen en contant geld in beslag genomen. In het pand werd illegaal gegokt.

Na een anonieme melding begon de politie een onderzoek en viel dinsdagavond binnen in het pand. Tijdens de inval waren zo’n twintig mensen aanwezig. Er wordt onderzocht wat de rol was van deze mensen.

Bij de inval is een 39-jarige man uit Rijswijk opgepakt op verdenking van witwassen. Het pand is gesloten door de gemeente Den Haag.

Illegale horeca en pokeravonden

Volgens de politie is het niet de eerste keer dat dit pand onderdeel is van een onderzoek. Het pand werd eerder al eens voor een half jaar gesloten vanwege illegale horeca en het organiseren van pokeravonden.