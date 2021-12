Journalist Leo van der Velde heeft nu ook een kinderboek geschreven

Journalist Leo van der Velde heeft nu ook een kinderboek geschreven. Chloë’s Story, voorleesverhaaljes voor moeders en vaders, en grootouders, van hummels, peuters en kleuters. Zodra kleindochter Chloë (5) slaapt komen haar speelgoedbeesten en poppen tot leven. Varkentje Sophie, beertje Lika en grote broer Key, Minnie Mouse, prinses Bella, Eend, en nog meer knuffels, beleven dan spannende avonturen. Als ze wakker wordt zitten alle beesten weer stilletjes op hun plaats.

Met als kop Lieve Rachel schrijft Van der Velde iedere vrijdag in AD Haagsche Courant een brief aan oudste kleindochter Rachel (9). De eerste vijftig afleveringen zijn gebundeld in een gelijknamig boek dat vorig jaar werd gekozen tot Beste Boek van Den Haag in 2019. ‘Ik zag hoe Chloë opkeek tegen haar grote zus. Die op straat wordt herkend en soms aangesproken’, vertelt Van der Velde. ‘Toen kwam het hoge woord eruit. Fluisterend. Zij wilde ook zo graag een boek. Iedereen kan zich die wens voorstellen. Ik ook. Dat was voor mij de aanleiding.’

Dankzij de Sint is het boek nu al bijna overal uitverkocht en alleen nog bij boekhandels als De Vries Van Stockum (Spui) en Paagman (Frederik Hendriklaan) verkrijgbaar.

Foto: Frank Jansen