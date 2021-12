Man (22) opgepakt voor drugshandel en het ronselen van geldezels

Een 22-jarige man uit Den Haag is opgepakt voor handel in verdovende middelen en het ronselen van geldezels. Hij gebruikte hen voor oplichting en witwassen.

Na de aanhouding ontdekte de politie via de telefoongegevens wie de man ronselde. Zo zette hij een 50-jarige vrouw uit Hellevoetsluis in als geldezel. De vrouw had haar bankgegevens gedeeld met de verdachte, daardoor kon hij haar rekening gebruiken voor oplichting en witwassen. De vrouw is opgepakt en verhoord, ze mocht thuis haar straf afwachten. De Hagenaar zit nog vast. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Geldezels zijn mensen die door criminelen worden geronseld om hun rekening te laten misbruiken. Wanneer je je bankpas of rekening en pincode afgeeft gebruiken criminelen die om geld op te laten storten. Hierdoor maak je je (onbewust) schuldig aan witwassen van illegaal geld en dat is strafbaar, aldus de politie.

‘Geef nooit je bankpas of pincode aan iemand anders’

Voorkom dat je een geldezel wordt, waarschuwt de politie. ‘Geef nooit je bankpas en pincode aan iemand anders en stel je rekening niet beschikbaar aan een ander, ook niet aan een bekende. Dit geldt ook voor het afsluiten van een telefoonabonnement.’

De politie waarschuwt ook dat je niet op vacatures in moet gaan waarin staat dat je snel en gemakkelijk veel geld kunt verdienen. Controleer altijd of het bedrijf of de persoon uit de vacature wel echt bestaat en let op taal- en spelfouten in de tekst. ‘Lijkt iets te moois om waar te zijn? Dan is het dat vaak ook’, zegt de politie.

