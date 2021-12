Rotterdamsebaan richting de snelweg dicht na ongeluk in de tunnel

De Rotterdamsebaan richting de A4 en A13 is afgesloten na een ongeluk in de Victory Boogie Woogie-tunnel. Hoe lang de rijbaan dicht blijft is nog niet bekend.

Volgens nieuwssite Regio15 is de andere rijbaan, richting het centrum van Den Haag, wel gewoon open. Wat er precies is gebeurd in de tunnel is nog niet bekend.

Foto: Regio15