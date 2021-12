Dronken automobilist rijdt door na botsing met bestelbusje

Een automobilist is woensdagavond doorgereden na een aanrijding op de Neherkade. Hij liet een 41-jarige bestuurder van een bestelbusje hulpeloos achter. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De automobilist botste op de kruising van de Callandstraat met de Neherkade met volle snelheid op het bestelbusje. De klap was zo hard dat de airbags van de auto waren uitgeklapt. Op foto’s is te zien dat de voorkant van de auto helemaal in elkaar zit. Toch ging de man er als een gek vandoor.

Een agent in een surveillanceauto zag het ongeluk gebeuren, waarschuwde de hulpdiensten en zette de achtervolging in. Tijdens zijn vlucht maakte de automobilist meerdere verkeersovertredingen. In de Vermuydenstraat werd de 32-jarige Hagenaar aangehouden. Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken, de drugstest was negatief. Uit onderzoek bleek dat de man reed zonder rijbewijs, dat was eerder al eens ingenomen.

Foto: Regio15