Het jaar van Instagramaccount Agga Memes: ‘Mensen vragen me of ik de onthulling van mijn identiteit in scène heb gezet’

Van het winnen van een Haagse Media Award tot het per ongeluk onthullen van zijn anonieme identiteit: binnen de stadsmuren moet het verhaal van Instagramaccount Agga Memes één van de meest spraakmakende van 2021 zijn geweest. De man achter het account, Ziggy Kuylaars, kijkt terug op een jaar dat bewogen was op een manier die hij niet had verwacht.

Op een luie zondag op de bank ontstond het idee van het ludieke account met memes, afbeeldingen met een lachwekkende punchline, over Den Haag. Met zijn dj-carrière op pauze door de coronacrisis was het voor Kuylaars een manier om zijn onderdrukte creativiteit alsnog de vrije loop te laten. ‘Als ik me verveel, word ik creatief en dan komen dit soort dingen eruit. In die zin is het ook een uitlaatklep voor me.’ Intussen heeft Agga Memes meer dan 19.000 volgers.

Den Haag is volgens Kuylaars een ‘onuitputtelijke bron’ van inspiratie. ‘Het zijn dingen die ik zelf ook meemaak in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld situaties in The Mall of the Netherlands of de Megastores, dan denk ik: daar kan ik een grap over maken. Veel mensen herkennen zich er dan ook in.’

Verborgen identiteit

Ondanks het succes zegt Kuylaars zijn meme- en muziekcarrière het liefst gescheiden te willen houden. ‘Mensen vragen weleens aan me waarom ik mijn meme-platform niet gebruik om mijn muziek te promoten, maar muziek is een hele andere tak. Dat heeft met smaak te maken en de verzadiging van het aantal dj’s, terwijl humor voor elke doelgroep leuk is. Ik wil niet een soort van adverteerpagina worden voor mezelf met samenwerkingen of producten. Ik ben geen influencer.’

Mede om die reden wilde Kuylaars zijn identiteit verborgen houden, al werd dat steeds lastiger naarmate de aanhang van Agga Memes groeide. ‘Toen werd ik steeds meer gevraagd voor interviews waardoor ik mijn gezicht wel moest laten zien. Op een gegeven moment was het gewoon moeilijk om nog anoniem te blijven.’

Dat hij live in de uitzending bij Den Haag FM onbedoeld zijn identiteit bekendmaakte, noemt hij een slip of the tongue. ‘Mensen vragen me vaker of het niet in scène was gezet, maar het was echt een ongelukje. Ik kende de presentatrice en de redacteur al persoonlijk, dus de sfeer was al wat losser. Daarnaast was het voor mij nog vroeg in de ochtend, er gebeurde van alles in de stad en ik zat met mijn masker op achter de microfoon terwijl mensen me vanaf buiten aanstaarde. Dan zit je daar niet comfortabel en dan gebeurt zoiets gewoon.’

Bekendheid

Het fragment van de onopzettelijke onthulling verscheen in de talkshow van Humberto Tan op RTL, waardoor Agga Memes ook landelijk aandacht verkreeg. ‘Het heeft de pagina goed gedaan en mij ook’, zegt Kuylaars. De humor van het ‘foutje’ ziet hij er achteraf wel van in. ‘Ik moest eigenlijk gewoon hard om mezelf lachen.’

Of het verlies van zijn anonimiteit een verschil maakt voor de Instagrampagina? ‘Totaal niet’, antwoordt Kuylaars duidelijk. ‘Maar mensen op straat herkennen me nu wel soms. Na de uitzending van Humberto haalde ik op de scooter een groep jochies in die riepen: “Hé daar gaat Agga Memes!” en daarna wist de pizzabezorger ook wie ik was. Eerst wil je bekend worden met muziek en dan ben je ineens bekend met memes’, lacht hij.

De toekomst

Uit de inmiddels meer dan driehonderd memes is het lastig om een favoriet te kiezen. ‘Maar de leukste reeks vind ik toch wel de starterpacks, daar kan ik zelf ook stuk om gaan. Alleen ben ik inmiddels op een punt dat ik niet meer weet waar ik nog een starterpack van moet maken. Mensen vragen bijvoorbeeld aan me of ik er dan niet eentje van de Vogelwijk kan maken, maar dat is voor mij niet echt een buurt met duidelijke herkenningspunten. Ik ben er zelf ook niet zo bekend mee, dus dan wordt het al lastig.’

Ook wanneer de evenementen weer gaan lopen en zijn dj-carrière opnieuw vlucht kan nemen, zegt Kuylaars Agga Memes te willen blijven onderhouden. ‘De ene keer is er meer geschut om mee te werken dan de andere keer en soms zal ik er iets minder tijd voor hebben. Maar het is een hobby van me geworden; ik zal er altijd mee door blijven gaan.’

