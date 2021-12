Hier kan je met korting je auto parkeren tijdens de jaarwisseling

Bij een aantal parkeergarages door heel de stad kan je tijdens de jaarwisseling veilig en met korting je auto kwijt. Voor €10,- kan je de auto op 31 december parkeren en op 1 januari weer ophalen. De HTM biedt dan twee gratis kaartjes voor het vervoer van en naar de garage.

De auto parkeren kan van 31 december van 16.00 tot 19.00 uur en uitrijden kan op 1 januari weer tussen 10.00 en 16.00 uur. Het is mogelijk een plek te reserveren tot en met 31 december via de website van Q-park. De gratis HTM-tickets zijn af te halen bij de medewerker die aanwezig is in de garage.

Voor €10,- is het mogelijk om na reservering in de volgende garages te parkeren: