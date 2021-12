HTM schrapt dertien tramhaltes per 9 januari

In de nieuwe dienstregeling van HTM die per 9 januari ingaat, verdwijnen dertien tramhaltes. Het vervoersbedrijf noemt het een besparingsmaatregel die voor ten minste één jaar wordt doorgevoerd. Na dat jaar zullen de effecten ervan worden geëvalueerd.

Het aantal reizigers dat gebruik maakt van een halte is meegenomen in deze keuze, evenals de maatschappelijke functies ervan in een buurt en de beschikbaarheid van OV-haltes in de omgeving. Met het opheffen van de betreffende haltes zou HTM de reissnelheid kunnen verhogen waardoor ze meer reizigers aan kunnen trekken.

Naast de dertien tramhaltes wordt er tijdelijk één bushalte opgeheven. In totaal gaat het om de volgende haltes:

Tram 1: Ary van der Spuyweg

Tram 1: Vlietbrug

Tram 2: Nieuwendamlaan

Tram 2: Fahrenheitstraat

Tram 2: Stuyvesantstraat

Tram 6: Aegonplein

Tram 11: Boreelstraat

Tram 12: Copernicusplein

Tram 15: Broekpolder

Tram 16: Alberdingk Thijmstraat

Tram 16: Geysterenweg

Tram 16: Frankenslag

Tram 17: Treubstraat

Bus 23: Stuyvesantstraat

Een aantal haltes van tram 16 keert niet terug omdat die infrastructuur volgend jaar gereed wordt gemaakt voor de komst van nieuwe trams. Zo worden de halten Frankenslag en Van Boetzelaerlaan samengevoegd tot één nieuwe halte.

Naast het tijdelijk opheffen van de haltes heeft HTM op verschillende lijnen de frequentie en de vertrektijden aangepast. Kijk hier voor alle wijzigingen.

Foto: HTM 2019