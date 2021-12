Het jaar van Instagramaccount Agga Memes: ‘Mensen vragen me of ik de onthulling van mijn identiteit in scène heb gezet’

Oud papier, vuilnis en kleding weggooien? Containers zijn dicht tijdens de jaarwisseling

Heb je thuis een volle vuilniszak of wil je je oud papier nog wegbrengen. Doe dat dan deze donderdag, want tijdens de jaarwisseling gaan de containers dicht. Dat doet de gemeente om schade te voorkomen.

ORAC’s: op 31 december en 1 januari worden de ondergrondse afvalcontainers gesloten. In sommige gevallen worden ze helemaal weggehaald en pas in het nieuwe jaar teruggezet.

Containers papier en plastic: alle containers zijn op 31 december en 1 januari dicht.

Kledingcontainers: zijn gesloten tussen 27 december en 3 januari.

Ook aan huis zal niet alles worden ingezameld. Zo maakte de gemeente maandag bekend dat in de laatste week van het jaar (en de eerste twee dagen in het nieuwe jaar) er geen oud papier huis-aan-huis zal worden opgehaald.

Bouw- en sloopcontainers

Ook het plaatsen van een eigen afvalcontainer, voor bijvoorbeeld een verhuizing, is niet zomaar geregeld deze maand. Verschillende bedrijven die de containers kunnen leveren geven aan dat deze in de laatste maand van het jaar (8 december 2021 tot en met 1 januari 2021) andere regels gelden voor het plaatsen van de containers.

Een woordvoerder laat weten dat de gemeente ernaar streeft ‘de jaarwisseling voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen’. ‘Daarom spannen wij ons jaarlijks extra in om zoveel mogelijk vandalismegevoelig materiaal uit de openbare ruimte te verwijderen. Vooral losliggend en brandbaar materiaal vormt een groot risico en wordt rond de jaarwisseling van de straat verwijderd.’

Aanbieders van containers zijn ‘met klem verzocht’ om van 23 december tot en met 1 januari geen open bouw- en sloopcontainers in de openbare ruimte te plaatsen. Daarbij is ook verzocht om in de periode van 8 tot en met 22 december containers die worden geplaatst dezelfde dag voor 17.00 uur weer worden opgehaald. ‘Wij doen hier dus een beroep op hun verantwoordelijkheid en geven daarmee ook een waarschuwing dat in het kader van de openbare orde en veiligheid we eventuele bouw- en sloopcontainers die we tegenkomen eventueel kunnen laten verwijderen. De kosten zijn dan voor de verhuurder.’