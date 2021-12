Het jaar van Instagramaccount Agga Memes: ‘Mensen vragen me of ik de onthulling van mijn identiteit in scène heb gezet’

Stadsmariniers, blowverbod en gratis parkeren op zon- en feestdagen: dit zijn de plannen van ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP wil dat er in alle kwetsbare wijken een stadsmarinier wordt aangesteld, die optreedt tegen overlast en criminaliteit. Daarnaast wil de partij gratis parkeren invoeren op zondagen en feestdagen. Verder pleit de partij voor een blowverbod op straat en wil het alle coffeeshops sluiten. Dat staat in het verkiezingsprogramma in aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen in maart volgend jaar.

In het programma dat als titel heeft ‘Samen recht doen’ wordt er ingezet op ‘een dienstbaar, duurzaam en sociaal Den Haag, waarin aandacht is voor een overheid met oog voor hen die onrecht wordt aangedaan’. Volgens lijsttrekker Judith Klokkenburg zijn de plannen ‘een start voor het herstel van vertrouwen tussen stad en stadhuis’.

Zo wil de partij dat minimaal zeventig procent van alle nieuwbouwhuizen ‘betaalbaar’ zijn. Daarnaast moeten woningen tot een half miljoen euro worden beschermd tegen beleggers. Daarnaast wil ChristenUnie/SGP meer sociale huurwoningen bouwen op het zand en meer duurdere woningen op het veen.

Geen gokreclames

Andere opvallende punten zijn de invoering van een stadsmarinier, een blowverbod op straat, het sluiten van coffeeshops en gratis parkeren op zon- en feestdagen. Verder wil de partij dat er in Zuidwest ‘een publiekstrekker’ komt, zoals bijvoorbeeld het Eschermuseum en de Erasmusvaart. Ook wil de partij dat elke wijk een eigen bibliotheek krijgt.

In de Scheveningse haven moet meer ruimte zijn voor ondernemers, vindt de partij. Nieuwe Hagenaars moet een welkomstpakket worden aangeboden door de gemeente. Op straat mogen geen reclames meer worden getoond die gokken promoten.

Prostitutiestraten sluiten

De Doubletstraat en de Geleenstraat, de twee prostitutiestraten, moeten volgens de partij worden gesloten. Maar mensen uit de prostitutie moet ook een andere toekomst worden geboden, zoals ‘uitstapprogramma’s en perspectief op werk en huis’.

Ook wil de partij dat alle sociale huurwoningen vanaf 2040 energieneutraal zijn, zonder dat dit tot extra kosten voor bewoners leidt.

LEES OOK: Chris (16) jongste kandidaat op kieslijst ChristenUnie/SGP: ‘Ik kan niet eens op mezelf stemmen’