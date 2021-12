Automobilist rijdt drie voetgangers aan en gaat er vandoor

Een automobilist heeft donderdagavond in de Televisiestraat drie voetgangers aangereden. De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor. De politie hield later twee mensen aan.

De voetgangers staken rond 21.00 uur de kruising met de Lau Mazirellaan over toen ze werden aangereden. Twee van de drie mensen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis.

De automobilist ging er na de aanrijding vandoor. De grijze auto werd later in de buurt teruggevonden. Een 19-jarige vrouw is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Later werd nog een 21-jarige man opgepakt. Hun betrokkenheid bij het ongeluk wordt onderzocht. De politie zoekt nog getuigen van de aanrijding.

Foto: Regio15