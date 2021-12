De zeilboot die botste op de Pier en het einde van de Golden Earring: Sjaak Bral blikt terug op 2021

‘Een jaar met hoogte en dieptepunten’, zegt cabaretier en prominent Hagenaar Sjaak Bral over 2021. Bij Haags Bakkie op Den Haag FM blikt hij terug op zijn top vijf meest spraakmakende momenten en vooruit op zijn 25ste oudejaarsconference waarmee hij dit jaar digitaal de Haagse huiskamers binnenkomt.

5. Zeiljacht botst op de Pier

Als hekkensluiter kiest Bral voor ‘die Duitser die met zijn zeiljacht tegen de Pier aanvloog.’ Eind april strandde een man met zijn zeiljacht tussen de pilaren van de Scheveningse Pier; hij zag de lichten aan voor een haven. ‘Duitsers en beton is altijd een goede combinatie’, grapt Bral. ‘Maar het is natuurlijk een trieste toestand. Die boot was total loss en compleet gestript, want alles wat op het strand aanspoelt mag je jutten. Alles ín de boot is hij dus ook kwijtgeraakt.’

4. ’Horrorpoller’

Op nummer vier plaatst Bral de beruchte ‘horrorpoller’ op de Escamplaan, waar inmiddels 30 auto’s tegenaan zijn gebotst. ‘En tussen kerst en oud en nieuw zal er vast nog wel eentje op knallen’, zegt Bral. ‘Ik had duidelijk mijn geld moeten beleggen in pollers, weet je hoeveel het kost om telkens een nieuwe te plaatsen?’ Ook de kosten van de aanwezige verkeersregelaars liepen dit jaar op tot bijna drie ton. ‘Ik heb echt ontzag voor die mensen, ik kan me voorstellen dat dat niet je droombaan is. Het zou niet nodig moeten zijn om iemand de hele dag bij een paaltje te zetten. Die mensen staan letterlijk en figuurlijk voor paal.’ Inmiddels heeft de poller op de Escamplaan zelfs een eigen Twitteraccount.

Bizar dat men nog steeds niet kan lezen. #pollervanliefde https://t.co/BPmI7Mf6uh — Poller Escamplaan (@escamplaan) October 3, 2021

3. Olympic Festival

Het Olympic Festival op Scheveningen staat voor Bral als vrolijk hoogtepunt op nummer drie. ‘We zitten vaak te zeiken op de gemeente, maar ze doen ook veel dingen goed en dit was er één van. Daar waren trouwens ook veel verkeersregelaars’, lacht hij. ‘Een openbare huldiging kon helaas niet doorgaan, maar ze hadden wel een Olympisch dorp nagebouwd en dat was prachtig gedaan. Net als een Volvo Ocean Race of een Invictus Games – wat dit jaar hopelijk écht doorgaat – is dit goed voor de stad. Het trekt mensen en economie, ik ben er groot voorstander van.’

2. Brand in de Wouwermanstraat

Op nummer twee staat de verwoestende brand in de Wouwermanstraat in mei. Zo’n veertig woningen raakten onbewoonbaar en tientallen bewoners moesten worden opgevangen. ‘Tot mijn stomme verbazing is er geen enkele gewonde gevallen’, zegt Bral. ‘Ik weet nog dat ik mijn raam open had staan en dat ik een hele rare lucht rook van verbrand hout en rubber. Het was een duidelijk dieptepunt, maar aan de andere kant laat het het absorptievermogen van zo’n wijk zien. Mensen worden overal opgenomen; het gevoel van solidariteit en iets over hebben voor een ander, dat zit daar wel in. Maar de gebeurtenis zelf is natuurlijk diep triest.’

1. Het einde van de Golden Earring

Het stoppen van de Golden Earring is voor Bral met afstand het meest spraakmakende Haagse moment van 2021. Toen gitarist George Kooymans begin februari de ongeneeslijke spierziekte ALS bleek te hebben, betekende dat het einde van de band. Bral: ‘De Golden Earring is dé band van Den Haag en eigenlijk een wereldband. Ze bestonden meer dan vijftig jaar en meerdere generaties zijn ermee opgegroeid. Dit was geen vrolijk moment, maar wel eentje om bij stil te staan. Dat ze door zoiets ellendigs als de ziekte van George moeten stoppen is rot. Aan de andere kant: hoe moet zo’n band dan wel stoppen? Op een gegeven moment komt het einde er sowieso wel aan, maar je had ze natuurlijk een waardig afscheid gegund met een mooi optreden op het strand of het Malieveld. Gelukkig gaat hun muziek ons allemaal overleven.’

Oudejaarsconference

Op 31 december zal Bral zijn 25ste oudejaarsconference ten gehore brengen. Weliswaar digitaal, maar dat mag de pret niet drukken. ‘Met internet gaat het de hele wereld over, ik krijg al reacties vanuit Finland en Australië. Het is bijzonder eervol en natuurlijk hoop ik dat we volgend jaar weer met zijn allen in het theater kunnen lachen, maar nu stuiter ik door heel de stad heen. Van het Malieveld tot aan het Binnenhof, zelfs in de sportschool heb ik gefilmd.’ De oudejaarsconference ‘Vaarwel 2021’ van Sjaak Bral is op oudjaarsavond om 19.00 uur te zien op Den Haag TV en TV West.

Sneak preview van Vaarwel 2021 – mijn 25e oudejaarsconference! https://t.co/AZuZEN0gL7 — Sjaak Bral (@SjaakBral) December 30, 2021

Foto: Facebookpagina Sjaak Bral