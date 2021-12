Het jaar van de ‘horrorpoller’: ‘Ik begrijp sowieso niet hoe je er tegenaan kan rijden’

Maar liefst dertig keer was het raak dit jaar. Dertig keer knalde een automobilist op een van de pollers op de Escamplaan. Ze werden in juni geïnstalleerd en op dag één was het meteen raak. Er werden verkeersregelaars neergezet, maar dat mocht niet altijd baten, de ongelukken bleven gebeuren. 2021 was daarom het jaar van de ‘Haagse horrorpoller’. Daarom chatten wij met het Twitter-account Poller Escamplaan.

Hoi poller, hoe is het met je?

Nou, sinds de verkeersregelaars er staan is het een stuk beter met me! Heel gezellig en er rijden vooral minder mensen tegen mij aan.

Het is inderdaad rustig de laatste tijd…Of jinxen we het nu?

Dat hoop ik niet!

Waarom ben je dit account begonnen?

Vooral omdat ik wat andere accounts ken van dingen. En die zijn best lollig. Dus ik dacht: dat kan ik ook.

En daarnaast kan je natuurlijk heel hard roepen over dat die poller weg moet. Maar feitelijk is het niet de schuld van de poller.

Had je toen verwacht dat het zo lang zou duren met die botsingen?

Nee, had ik niet verwacht. Ik begrijp sowieso niet hoe je er tegenaan kan rijden.

Het is best wel gezellig die verkeersbeleiders dag en nacht in de tuin. #pollerlife. pic.twitter.com/mJnnxerV6K — Poller Escamplaan (@escamplaan) August 2, 2021



Toch wordt er nagedacht over een andere oplossing op de Escamplaan. Wat denk jij voor 2022? Blijf je staan of word je vervangen door camera’s?

Ik hoop dat ik mag blijven staan. Want straks met camera’s rijdt iedereen gewoon door en dan krijgen we weer de drama verhalen van mensen van wie de boete moet worden kwijtgescholden

Het kan wel beter ingericht worden. Bijvoorbeeld door het wegdek te veranderen.

Hoe zou dat volgens jou beter kunnen?

Door bijvoorbeeld ribbels in het wegdek of in plaats van asfalt klinkers.

Zouden automobilisten dan eerder door hebben dat het geen doorgaande weg is?

Dat denk ik wel.

Wat verwacht je van de komende tijd? Blijven de verkeersregelaars nog even bij je staan?

Het is wel gezellig zo in deze donkere tijden. Dus ja ik denk het wel.

Ze wilden me interviewen voor het jaaroverzicht maar ik ben zo verlegen dat ik dan weer terug in de grond kruip. — Poller Escamplaan (@escamplaan) December 13, 2021



We willen dolgraag weten wie degene achter het Twitteraccount is, maar dat wil je niet zeggen hè? Waarom wil je dat degene die voor jou Twittert anoniem blijft?

Omdat het om de poller gaat en af en toe politiek commentaar. En niet om de afzender.

Dat ligt er natuurlijk wel aan of de afzender bij een politieke partij zit…

Tja. Deze poller is helaas niet vrij van eigen politieke voorkeuren.

Mocht je jezelf ooit willen onthullen, je weet ons te vinden. Namens Den Haag FM wensen we je een goeie jaarwisseling en een veilig 2022.

Haha. Zeker. Zal het in 2022 onthouden. Jullie ook!

Foto’s: Regio15