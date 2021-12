Vuurwerkbom in portiek ontploft, flinke schade aan ruiten en plafond

Lachend het jaar uit: kijk hier de oudejaarsconference van Sjaak Bral

Sjaak Bral neemt vanavond afscheid van 2021. Zijn 25ste oudejaarsconference kon helaas niet worden gespeeld in het theater. Daarom nam Bral zijn voorstelling buiten op. ‘Van het Malieveld tot aan het Binnenhof, zelfs in de sportschool heb ik gefilmd.’

‘Vaarwel 2021’ is om 19.00 uur te zien via het tv-kanaal van Den Haag FM en op de website via deze link .