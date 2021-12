LIVE: Zo verloopt in Den Haag de jaarwisseling

Nog even en het nieuwe jaar gaat officieel van start. In dit liveblog lees je hoe Den Haag de laatste minuten van 2021 doormaakt.

Oud en nieuw in stijl

Jacco van Leeuwen, de voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf viert oud en nieuw met zijn twee dochters. Goed strikje, Jacco!

https://twitter.com/HidehoJacco/status/1477015816482836482

Bestelbus in Vrederust in vlammen opgegaan

Aan de Dorpersdreef in Vrederust is een geparkeerde bestelbus in vlammen opgegaan. De brandweer heeft rond 21.00 uur het vuur geblust.

Kinderdisco

Er zijn niet alleen maar brandjes in de stad; ook wordt er hier en daar een feestje gevierd. Zoals bij deze kinderdisco.

Zo! Ineens staat er een heuse kinderdisco in onze straat! pic.twitter.com/SqiNrzcu9H — Axel Wicke (@elziax) December 31, 2021

Groep jongeren gooit vuurwerkbom naar politie

Jongeren hebben bij het Anna Blamanplein bij de Groente- en Fruitmarkt een vuurwerkbom naar de politie gegooid. Volgens nieuwssite Regio15 ging het om zo’n dertig jongeren. De politiebikers dreven de jongeren vervolgens weg. Een persoon zou zijn aangehouden. De agenten bleven ongedeerd.

Ontploffing in portiek

In een portiek in Rustenburg-Oostbroek is op oudejaarsdag een vuurwerkbom ontploft. Daardoor is flinke schade ontstaan aan het portiek in de Hoog Buurlostraat. De ruiten zijn gesneuveld en het plafond van het portiek is zwaar beschadigd, zo is te zien op beelden die omstanders hebben gemaakt.

De ontploffing gebeurde rond 19.30 uur. Van één woning moeten de bewoners in elk geval de nacht ergens anders doorbrengen, meldt nieuwssite Regio15. De brandweer bekijkt de schade aan het portiek. Ook stichting Salvage komt ter plaatse.

Brandje in Laak

Op de kruising van de Johan Gramstraat en de Antheunisstraat in Laak woedde rond 19.00 uur ’s avonds een brandje. Een buurtbewoner zou een matras op het vuur hebben gegooid. De brandweer had de fik snel onder controle.

Controle in Duindorp

Agenten staan vrijdagmiddag bij de Houtrustweg bij Duindorp. Op foto’s van nieuwssite Regio15 is te zien dat busjes en auto’s worden gecontroleerd. Er staan meerdere politiebusjes bij de wijk.

De politie laat weten niks te kunnen zeggen over operationele zaken. ‘Er zijn vanavond en vannacht veel collega’s in dienst om te zorgen dat de jaarwisseling zo veilig mogelijk verloopt’, aldus een woordvoerder.

Terug in de tijd

Zo vierde het stadsbestuur in 1953 oud en nieuw.

Oliebollen voor het Haagse college in 1953. Foto Stokvis, collectie @haagsarchief pic.twitter.com/l07WTAf60d — Corien Glaudemans (@corien_glaud) December 31, 2021

Goede tip

Een goede (duurzame) tip van BuurtBoerderij De Nijkamphoeve in Escamp.