Veel politie op zoek naar verdachte na mishandeling aan Laan van Meerdervoort

Bij een incident op de Laan van Meerdervoort vond vrijdagochtend een grote politie-inzet plaats. Volgens de politie zou het gaan om mishandeling in een woning, waarna opzoek is gegaan naar de dader. Meerdere eenheden waren hiervoor ter plaatse en boven de wijk vloog enige tijd een politiehelikopter.

De Laan van Meerdervoort was afgezet ter hoogte van het Chrysantplein. Rond elf uur viel de politie de woning binnen, maar daar is niemand aangehouden.

Na een melding van mishandeling in een woning aan de #LaanvanMeerdervoort in #DenHaag zijn wij op zoek naar de mogelijke verdachte. Er is hierdoor veel politie in de omgeving aanwezig. @pol_segbroek

— Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 31, 2021