MKB-voorzitter waarschuwt gemeenteraad: ‘Probeer af en toe die ego-bril af te zetten’

De Haagse gemeenteraad moet af en toe ‘die ego-bril afzetten’ en beter nadenken over de gevolgen die besluiten hebben. Dat zijn de wijze lessen die Kim Schofaerts meegeeft aan de gemeenteraad. Zij is vandaag voor de laatste dag voorzitter van MKB Den Haag.

Acht jaar lang maakt de voorvrouw van het midden- en kleinbedrijf de Haagse gemeenteraad mee. In die jaren ontwikkelt ze een visie op het stadsbestuur, vertelt ze in het politieke programma Spuigasten op Den Haag FM. ‘Je bent als raad een ecosysteem: je bent er voor de stad, voor de inwoners, de mensen die daar werken, de mensen die daar ondernemen en de mensen die daar naartoe komen. Dat beeld vergeet men wel eens’, ziet de afzwaaiende voorzitter. Volgens haar proberen raadsleden vooral hun successen publicitair uit te melken. ‘Dat men er zit vanuit: ‘Kijk eens hoe goed ik dat net heb gezegd, kijk eens dat ik dit zo heb ingebracht’.’

Volgens Schofaerts moeten de volksvertegenwoordigers niet zichzelf, ook niet de partij, maar de inwoners van Den Haag dienen. ‘Uiteindelijk moet je het doen om de samenleving verder te brengen. Dus probeer af en toe even die ego-bril af te zetten en een stapje achteruit te zetten. Je zit er niet voor die vier jaar, je zit er niet voor die partij. Je zit er voor de inwoners van Den Haag.

Successen

Als grootste successen ziet Schofaerts dat ondernemers haar organisatie beter weten te vinden. ‘Jullie vertellen ons waar je tegenaan loopt en wat nodig is in de stad. En daar zijn we heel blij mee, want dat maakt dat we waarde kunnen toevoegen voor onze leden.’ Daarnaast is er de afgelopen jaren meer geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente Den Haag. ‘Zo is er nu een fysiek en digitaal ondernemersportaal.’ Ook het lokaal aanbesteden is een belangrijk aandachtspunt geworden, zo zegt ze: ‘Dit vergroot de kansen voor ondernemers om in Den Haag opdrachten van de gemeente van de gemeente te verwerven.’

Luister hier het volledige interview terug met Kim Schofaerts

MKB Den Haag heeft vanaf 1 januari een nieuwe voorzitter. Schofaerts wordt in het nieuwe jaar opgevolgd door Pieter Scholten. Haar opvolger is volgens Schofaerts ‘een ondernemer in hart en nieren’. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met het team het ondernemersklimaat in Den Haag verder zal versterken.’

