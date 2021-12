Picknicktafels, barbecueplekken en volkstuintjes: Hart voor Den Haag wil kwaliteitsnorm voor binnentuinen

De gemeente gaat meer werk maken van binnentuinen. Het voorstel van Hart voor Den Haag om deze opnieuw in te richten werd positief ontvangen door de gemeenteraad. ‘Binnentuinen kunnen een plek zijn waar mensen samenkomen’, aldus raadslid William de Blok.

HvDH vindt dat de gemeente harde afspraken moet maken met woningbouwcorporaties over het beter benutten en onderhouden van de binnentuinen, de velden of groenstroken tussen woningbouwcomplexen in. Een jaar geleden diende De Blok een initiatiefvoorstel in om deze meer aandacht te geven. ‘Binnentuinen liggen er vaak verlaten bij, maar hebben als omwonenden ze gaan gebruiken wel de potentie om sociale cohesie in kwetsbare buurten te vergroten.’

De Blok pleit onder andere voor meer sportvoorzieningen, speeltoestellen, barbecueplekken en picknicktafels in Haagse binnentuinen. Om dit mogelijk te maken wil HvDH dat er een plan van aanpak komt om al deze tuinen te laten voldoen aan een kwaliteitsnorm. ‘Corporaties moeten in beeld brengen hoe veel binnentuinen er zijn en wat de staat van onderhoud van de tuinen is. Het beheer van de tuintjes zou kunnen gebeuren door een conciërge’, aldus De Blok.

Wat de partij betreft komt de rekening hiervan niet op de mat van de woningbouwcorporaties terecht, maar kan de gemeente gebruik maken van het budget dat zij krijgt van het Rijk. Een andere mogelijkheid is dat hoveniersbedrijven het beheer van de tuinen voor hun rekening nemen in ruil voor de mogelijkheid om er reclame te plaatsen.