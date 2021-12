Veel politie in Spoorwijk vanwege klein vreugdevuur

Meer in

In Spoorwijk was donderdagavond veel politie aanwezig vanwege een brandje rond de Alberdingk Thijmstraat. Een ton, stukken hout en andere dingen waren in brand gestoken.

Tegen 23.00 uur kreeg de brandweer een melding van een buitenbrand. De ME werd ingezet zodat de brandweer veilig zijn werk kon doen. Volgens nieuwssite Regio15 rende de groep mensen rond het vreugdevuurtje de wijk in.

De politie laat weten dat er niemand is opgepakt.

Foto: Regio15