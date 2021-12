Vuurwerkbom in portiek ontploft, flinke schade aan ruiten en plafond

In een portiek in Rustenburg-Oostbroek is op oudejaarsdag een vuurwerkbom ontploft. Daardoor is flinke schade ontstaan aan het portiek in de Hoog Buurlostraat. De ruiten zijn gesneuveld en het plafond van het portiek is zwaar beschadigd, zo is te zien op beelden die omstanders hebben gemaakt.

De ontploffing gebeurde rond 19.30 uur. Van één woning moeten de bewoners in elk geval de nacht ergens anders doorbrengen, meldt nieuwssite Regio15. De brandweer bekijkt de schade aan het portiek. Ook stichting Salvage komt ter plaatse.