Zo blijft je huisdier rustig tijdens de jaarwisseling

‘Ondanks het vuurwerkverbod wordt er toch helaas al flink geknald’, aldus de Dierenambulance Den Haag. Omdat niet elk dier goed op vuurwerk reageert, heeft de organisatie een aantal tips om op de avond van 31 december je huisdier kalm te houden en belangrijker: niet kwijt te raken.

De Dierenambulance adviseert om tot en met 1 janurari honden (dubbel) aan te lijnen, het liefst met een anti-ontsnappingstuig met buikriem en katten binnen te houden. ‘Elke jaarwisseling raken honderden honden en katten door knallend vuurwerk vermist, of erger. Veel dieren vinden vuurwerk doodeng en begrijpen niet wat er gebeurt.’

Voor het zo veel mogelijk rustig houden van katten heeft de organisatie een aantal tips:

Zet iets zwaars voor het kattenluik zodat je kat niet naar buiten kan

Zorg dat alle kamers thuis toegankelijk zijn

Sluit alle ramen, ook bovenluiken

Sluit alle gordijnen en doe overal alle lichten aan om de impact van lichtflitsen te verminderen

Zet een muziekje op

Als de kat een schuilplek heeft gevonden, maak het nóg veiliger door een laken over die plek te hangen tot aan de grond.

Ook knaagdieren in een buitenhok kunnen last hebben van vuurwerk op oudejaarsavond. Geef ze een schuilplek of zet ze binnen in een onverwarmde ruimte. Doe bij vogels en vissen een laken over de kooi of het aquarium en laat bij reptielen het licht aan en de ramen gesloten.