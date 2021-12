Zorgen om geschrapte haltes HTM: ‘Weet je hoeveel ouderen hier wonen die nu verder moeten lopen’

HTM schrapt in het nieuwe jaar dertien haltes. Volgens het vervoersbedrijf is het een bezuinigingsmaatregel. Niet iedereen is enthousiast over het verdwijnen van de haltes. Mensen maken zich vooral zorgen om ouderen die niet ver kunnen lopen.

Zo zijn er onder andere zorgen bij verpleeghuis Swaenesteyn aan de Nieuwendamlaan. Erik Roet, voorzitter van de cli├źntenraad van het verpleeghuis, noemt het een medemens onvriendelijke keuze.

Hij maakt zich er ook zorgen om dat ouderen nog minder bezoek krijgen. ‘Met de keuze onthoudt u de bewoners van een verpleeghuis van hun al zo weinige mogelijkheid van bezoek door de rit tot de voordeur af te sluiten. Veel van hun sporadische bezoek zal nu niet meer kunnen komen, omdat ze de route vanaf de volgende halte niet lopend kunnen maken’, schreef hij aan HTM.

Tijdelijk

Ook op sociale media zijn er zorgen om ouderen. ‘Weet je hoeveel ouderen hier wonen die nu verder moeten lopen’, schrijft Sigourney op Facebook onder de post van Den Haag FM. Wilhelmina sluit zich daarbij aan. ‘Niet zo geweldig speciaal in de wintertijd.’

Het schrappen van de haltes is een tijdelijke maatregel. Over een jaar volgt een evaluatie. HTM heeft bij de beslissing gekeken naar het aantal reizigers dat gebruikt maakt van een halte, andere haltes in de buurt en de omgeving, zoals een ziekenhuis. Door het opheffen van sommige haltes wordt de reissnelheid hoger, aldus HTM.

Dicht op elkaar

Jurino vindt het schrappen van halte Nieuwendamlaan wel een goed idee. ‘Eindelijk! Ik vind dat zo’n onzin halte. Veel te dicht op elkaar, twee keer struikelen, sta je bij Thorbeckelaan.’

Begint op Limburg te lijken

Uit de reacties op Facebook blijkt ook dat sommige Hagenaars het geen duurzame oplossing vinden. ‘Het stimuleert iedereen om eigen vervoer te nemen. Zo is er nog meer spits en vervuiling’, vreest Zamora. En Marvin vreest het ergste: ‘Begint op Limburg te lijken’

Foto: Archieffoto HTM (voor corona)