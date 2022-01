Automobilist rijdt in op groep mensen op Raamweg: verdachte (21) aangehouden, één gewonde

Een automobilist is vlak na het begin van het nieuwe jaar ingereden op een groep mensen op de Raamweg. Eén persoon raakte daardoor gewond. Een 21-jarige man uit Heerhugowaard is aangehouden. Hij was volgens de politie niet onder invloed van drank of drugs.

De politie kreeg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.10 uur een melding over een vechtpartij bij de Raamweg, aan de rand van het centrum. Eén van de vechtersbazen zou gewond in zijn auto zijn gestapt, meldt mediapartner Omroep West.

Tot twee keer toe reed hij vervolgens in op het groepje mensen. Daarna ging hij ervandoor. Een eindje verderop zagen agenten de man rijden. Zijn auto is in beslag genomen.