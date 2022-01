Bewoners geschokt na vuurwerkbom in portiekflat: ‘Ik ben nog net niet dood’

Aan de Hoog Buurlostraat is een woning zwaar beschadigd geraakt na een explosie. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Bewoners reageren geschokt. ‘Ik ben nog net niet dood’, vertelt een van de bewoners aan mediapartner Omroep West. ‘Ik ging net naar het toilet en toen vloog de voordeur er ineens uit.’

Bewoners van de Haagse straat werden rond 19.15 uur opgeschrikt door een harde knal. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er meerdere ramen gesneuveld. Ook kwam het plafond naar beneden. De schade in een van de woningen in het portiek is enorm. De voordeur ligt eruit en de woning is hierdoor tijdelijk niet bewoonbaar.

Een vrouw vertelt op straat dat haar ouders in de getroffen portiek wonen. ‘Ze durven nu hun eigen huis niet meer in’, vertelt ze. De vrouw wilde met de kerstdagen haar ouders ook bezoeken, maar ook toen was het al raak. ‘Ik werd door de politie tegengehouden omdat er een bom op de deur was geplakt. Het lijkt echt om een afrekening te gaan.’

‘Hoor dat granaat is ontploft’

Ook andere buurtbewoners vermoeden dat het een bewuste actie is. ‘Ik kom net aanfietsen en hoor dat er een granaat is ontploft’, zegt een man. Hij krijgt bijval van een vrouw in de straat. ‘Er zit hier meer achter. Dit was geen vuurwerkbom.’ De politie kan nog niet zeggen wat de explosie heeft veroorzaakt. Agenten doen onderzoek naar het incident.