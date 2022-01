De beste wensen van Appie, Cherelle, Atalay, Dennis, Nicolette en de burgemeester

Wat wensen Appie, Cherelle, Atalay, Dennis, Nicolette en burgemeester voor het nieuwe jaar? In deze video delen zij speciaal voor Den Haag FM hun wensen voor 2022.

Dennis de Liefde, agent Politiebureau Beresteinlaan en bekend van tv-serie Bureau Hofstad

‘Ik wil jullie mede namens mijn collega Jelle en heel fijn en veilig 2022 wensen. Hou je Haags!’

Cherelle Bouwen, lerares en gezicht van campagne ‘Word leraar in Den Haag’

‘Ik wens jullie een prachtig leerzaam, maar vooral normaal schooljaar. Een jaar waarin we weer fysiek mogen lesgeven en les krijgen, want lesgeven doe je niet door een schermpje, dat gebeurt hier tussen deze vier muren en dat gun ik ieder kind weer.’

Atalay Celenk, directeur Juliana Plaza en sociaal ondernemer

‘Laten we elkaar ook in 2022 vasthouden en hoopvol zijn op een mooi nieuw jaar, met voorspoed, gezondheid en heel veel geluk. Daarom wens ik iedereen veel licht en hoop, vrede en rust, liefde en aandacht en vooral gezondheid, verdraagzaamheid en zingeving voor 2022.’

Appie el Massaoudi, ondernemer op de Haagse Markt

‘De ondernemers van de Haagse Markt en daarbuiten hebben een moeilijke tijd achter de rug, dus ik wens ze veel sterkte en een goed en gezond en vooral een zakelijk 2022.’

Nicolette Krul, presentator Haags Bakkie op Den Haag FM

‘Ik wens jullie allemaal een fantastisch 2022, waarin ik stiekem hoop dat de wereld weer wat normaler gaat worden, we jullie mee kunnen nemen natuurlijk in alle leuke dingen die er gebeuren in de stad Den Haag. Cheers, met het Haagse Bakkie op alle kijkers luisteraars en volgers. Tot in het nieuwe jaar!’

Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag

‘Houd u Haags, houd vol, ook in 2022.’