Jaarwisseling was ‘druk, maar beheersbaar’: 493 brandjes geblust en zeker 23 mensen aangehouden

Honderden mensen nemen nieuwjaarsduik op Scheveningen

Honderden mensen zijn het nieuwe jaar begonnen met een frisse duik in de zee bij Scheveningen. Ondanks dat de officiële Nieuwjaarsduik is afgelast, waren er toch veel mensen op het strand om het water in te gaan.

Fotograaf Richard Mulder was erbij.