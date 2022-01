Jaarwisseling was ‘druk, maar beheersbaar’: 493 brandjes geblust en zeker 23 mensen aangehouden

Op nieuwjaarsdag maakt de gemeente de balans op: de jaarwisseling is in Den Haag druk, maar beheersbaar verlopen. Deze jaarwisseling rukte de brandweer maar liefst 493 keer uit om in Den Haag een brand te blussen. Daarnaast zijn tientallen aanhoudingen verricht, alleen al in Ypenburg zijn 23 jongeren aangehouden omdat ze vernielingen pleegden.

Ondanks het landelijke verbod is er toch veel vuurwerk afgestoken. De brandweer moest vaker in actie komen om branden en brandjes te blussen dan vorig jaar: vorige jaarwisseling rukten de brandweerlieden ruim 300 keer uit. Het ging vooral om brandjes: hier en daar moesten auto’s en scooters het ontgelden. Een brand in een portiekwoning aan de Schlegelstraat in Laak sloeg over naar andere panden. Daardoor liepen vijf woningen brandschade op. Niemand raakte gewond. De bewoners hebben de nacht ergens anders doorgebracht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Ook de politie had het druk, maar spreekt van een beheersbare situatie. De politie is meerdere keren in actie gekomen toen jongeren in Ypenburg vernielingen pleegden. Nadat de politie ingreep, keerde de rust weer terug in de wijk. Er zijn 23 aanhoudingen verricht.

Politievoertuig bekogeld met stenen

Hulpverleners werden ook deze nieuwjaarsnacht geconfronteerd met geweld. Zo werd er op meerdere plaatsen vuurwerk of glaswerk gegooid naar hulpverleners. In de stadsdelen Escamp en Leidschenveen-Ypenburg werden ook handhavers van de gemeente bestookt met vuurwerk. Een politievoertuig is bekogeld met stenen en er vond een geweldsincident plaats tegen ambulancepersoneel. De schade wordt op de daders verhaald, als dat mogelijk is.

‘De jaarlijks grote inzet door de goede samenwerking tussen bewoners, gemeente, hulpdiensten en handhavers blijkt van grote waarde om de Haagse nieuwjaarsnacht zo veilig mogelijk te laten verlopen, blikt burgemeester Jan van Zanen terug. Hij bezocht na middernacht een aantal politiebureaus en sprak met mensen die zich inzetten om de jaarwisseling veilig te laten verlopen. Eerder op de dag bezocht hij met brandweercommandant Esther Lieben onder meer de kazerne in Laak, waar ook ambulances uitrukken.